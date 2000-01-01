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Виджет перезвоним.рф

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Производим мебель преимум-класса на заказ
по индивидуальным размерам.

Самые доступные цены, сроки производства от 10 дней

МЕБЕЛЬ В
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Покупай в кредит без переплаты

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ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ НАШИ КЛИЕНТЫ

Премиум качество
Мы не снижаем цены, устанавливая дешевые комплектующие. Только качественная фурнитура.
Средние цены
Наши цены на 50 - 70% ниже чем у конкурентов. За счет низкой наценки.
Фабричное производство
Вся наша мебель производится на современном автоматизированном оборудовании.
Гарантия на мебель 12 мес
Мы уверены в качестве нашей продукции. Поэтому даем такую высокую гарантию.
Удобный выставочный зал
Наши клиенты могут ознакомиться с материалами, посмотреть и пощупать варианты мебели.
Артикул ШР-01
Артикул ШР-13
Артикул ШР-04
Артикул 1198
Артикул ШР-02
Артикул 1374
Артикул 1432
Артикул НП-04
Артикул 1175
Артикул 1345
Артикул 1330
Артикул СГ-10
Артикул 1008
Артикул ШР-07
Артикул 527
Артикул 524
Артикул СГ-09
Артикул ШР-05
Артикул 1458
Артикул 1435
Артикул 1192
Артикул 1191
Артикул 1184
Артикул 1178
Артикул 1175
Артикул 1171
Артикул 1159
Артикул 1140
Артикул 1122
Артикул 1054
Артикул 1053
Артикул 1052
Артикул 1050
Артикул 1048
Артикул 1047
Артикул 1044
Артикул 1043
Артикул 1042
Артикул 1041
Артикул 1040
Артикул 1432
Артикул 1458
Артикул 1435
Артикул КГ-20
Артикул КГ-12
Артикул КГ-19
Артикул 845
Артикул 1417
Артикул 1444
Артикул 1437
Артикул 1433
Артикул 1434
Артикул 962
Артикул 1436
Артикул КГ-14
Артикул КГ-21
Артикул 1439
Артикул 1468
Артикул 843
Артикул КГ-22
Артикул ШР-01
Артикул ШР-13
Артикул ШР-04
Артикул 1198
Артикул ШР-02
Артикул 1374
Артикул 1175
Артикул 1345
Артикул 1330
Артикул 1008
Артикул ШР-07
Артикул 527
Артикул 524
Артикул ШР-05
Артикул ШР-14
Артикул ШР-09
Артикул 1012
Артикул 1149
Артикул 546
Артикул 1042

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ

1
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ
Заказчик оформляет заявку на предварительный расчет, присылает размеры помещения или эскиз.
2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
После обсуждения и согласования деталей заключается договор. Вносится предоплата 50%
3
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА
На следующий день после подписания договора выезжает замерщик. 2 замера делается бесплатно.
4
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
После замера рисуется визуализация с выбранными цветами или составляется эскиз с размерами и согласовывается.
5
ПРОИЗВОДСТВО
После согласования, эскиз отправляется на изготовление. Срок изготовления в нашем договоре 45 рабочих дней.
6
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
После изготовления осуществляется доставка до места, разгрузка и, при необходимости, сборка изделия.
СЛОЖНОСТИ С ВЫБОРОМ?
Оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами и подберут для вас индивидуальное решение.
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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
Отзывы клиентов мебель на заказ
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